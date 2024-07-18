Четыре человека пострадали при столкновении авто в Хабаровском крае
В Солнечном районе Хабаровского края в результате лобового столкновения легковых авто пострадали четыре человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла накануне в среду, 17 июля, на 36-м км автодороги Комсомольск – Чегдомын. Предварительно установлены, что водитель автомобиля Jac при обгоне выехал на встречку и врезался в «УАЗ Патриот».
В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира иномарки. С различными тяжелыми травмами их доставили в больницу, пишет ИА AmurMedia.
В Госавтоинспекции отмечают, что водитель-виновник не был правильно пристегнут ремнем безопасности. По его словам, он сначала пристегнул ремень, затем сел на него и перекинул лямку. Был ли пристегнут его пассажир, находящийся на заднем сиденье, неизвестно.
Обстоятельства лобового столкновения выясняются.
18 июля в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что на дорогах страны за прошедшие сутки зафиксировано 308 ДТП, в которых 39 человек погибли и 377 получили ранения. Семь погибших были пешеходами, остальные 32 — водителями и пассажирами транспортных средств.