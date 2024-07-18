В челябинском парке «Зигальга» стартовал сбор лисичек
Урожай лисичек созрел в национальном парке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область). Сбор грибов уже стартовал, сообщает пресс-служба учреждения.
Как утверждают в офисе парка, знатоки грибных мест могут за один присест собрать целое ведро, тем более что лисички никогда не бывают червивыми. Этот вид грибов не поражают паразиты благодаря содержанию в них вещества хиноманнозы, которое отпугивает насекомых-вредителей.
Также лисички известны своей способностью формировать так называемые «ведьмины кольца». Есть поверье, что в таких кругах ведьмы собираются на шабаш и занимаются своими магическими делами. Также легенды гласят, что круги могут указывать на местонахождение сокровищ.
С научной точки зрения «ведьмины кольца» связаны с ростом грибницы, пишет ИА «Ура.ру». В центре грибница отмирает, истощая почву, и далее продолжает расти и плодоносить по периферии. Так и образуются структуры в виде кольца.
Ранее «Известия» писали, что лисички стали главным летним хитом в ресторанах. Сезон лисичек в этом году стартовал раньше обычного, так что в меню они стали появляться уже в середине июня.