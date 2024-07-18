Аналитики объяснили социальную значимость дивидендов «Сбера»

В «Сбере» началась выплата дивидендов за прошлой год в размере 33,3 рубля на акцию. Общая сумма составит порядка 752 млрд рублей, половину получит государство, так как ему принадлежит контрольный пакет, рассказали в пресс-службе банка.

Министр финансов РФ, председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов отметил, что «Сбер — один из ключевых эмитентов на российском рынке». «Банк стабильно платит дивиденды акционерам много лет. Для российского бюджета это важные начисления, так как помогают государству реализовывать стратегически важные задачи: это и строительство социальных объектов инфраструктуры, таких как школы и больницы, транспортной инфраструктуры и других важных инициатив во благо общества», — добавил Силуанов.

Остальную половину дивидендных выплат получит 1,8 млн россиян, которые владеют обыкновенными и привилегированными акциями.

Отмечается, что за прошлый год банк заработал рекордную прибыль по МСФО в размере 1,5 трлн рублей. 50% от этой суммы направляется на дивиденды. Общая сумма выплат акционерам с 2007 года достигла 3,2 трлн рублей.

Как пояснила главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян, дивиденды сигнализируют о финансовом состоянии эмитента и служат своеобразным инвестиционным барометром отрасли и компании. «Сбер» в прошлом году показал высокую прибыль, тенденция повторяется в текущем году, поэтому акционеры могут продолжать вкладываться в акции кредитной организации, добавила Авакимян.

Эксперт по финансовым рынкам и управленческой эффективности Сергей Калинин добавил, что в последнее время акции «Сбера» показывают хорошую динамику, торгуясь в районе 300 рублей, и у них есть потенциал для роста. «Что касается дивидендов за 2023 год, то здесь стоит учитывать, что 50% пойдет в бюджет государства, а затем может быть направлено на социально-значимые цели, инфраструктуру и так далее, причем по всей стране. Поэтому можно говорить о том, что выплата дивидендов «Сбера» играет важную роль и окажет положительное влияние на экономику регионов», — подчеркнул Калинин.