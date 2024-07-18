Первый в мире речной арт-парк появится в Сатке
Первый в мире речной арт-парк создадут в Сатке Челябинской области. Он будет действовать на старейшей российской гидроэлектростанции «Пороги». Проект победил на федеральном архитектурном конкурсе, заявил гендиректор регионального Центра проектного развития Максим Мельников.
«ГЭС «Пороги» станет «входными воротами» для первого в мире речного арт-парка. Объект планируется развивать в границах реки Большая Сатка от ГЭС и участка от места впадения реки Большая Сатка в реку Ай до поселка Иструть», — сказал Мельников, его цитату приводит ИА «Ура.ру».
В планах — реконструкция плотины, создание визит-центра на базе бывшей химической лаборатории и творческих мастерских. Точкой притяжения сделают иммерсивный музей. Также будет развиваться сеть троп и маршрутов, а впечатления гостей усилит мультимедийная ночная тропа на противоположном берегу реки со входом через плотину.
После реконструкции власти ожидают увеличение посещаемости ГЭС до 245 тыс. человек к 2035 году. Сейчас туристический объект посещают более 67 тыс. человек ежегодно.
Мастер-план развития территории реки Ай с ГЭС заявили для участия в фестивале «Архитектурное наследие – 2024». Работа удостоилась диплома Союза архитекторов России. Всего на конкурсе было представлено 53 проекта из 15 городов.