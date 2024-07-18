ВС РФ уничтожили американскую САУ М109 Paladin в Херсонской области
Российские войска уничтожили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), в Херсонской области. Об этом 18 июля сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что американская установка была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».
«Средствами объективного контроля на бывшей замаскированной огневой позиции орудия ВСУ наблюдалась повторная детонация», — уточнили в Минобороны РФ.
Накануне, 17 июля, стало известно, что беспилотные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» с помощью беспилотника и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».