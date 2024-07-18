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Москвичей познакомят с культурой разных стран в рамках летнего фестиваля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» познакомят с культурой разных стран. Об этом 18 июля сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что гости, которые придут 25 июля на набережную «Музеона», попробуют себя в аргентинском танго нуэво. Такое занятие поможет развить выносливость и координацию, а также отточить навыки импровизации.

Гражданам будет дана возможность попробовать, кроме того, гавайские танцы 25 августа там же, на набережной «Музеона». Посетителям расскажут об истории и удивительной природе Гавайских островов, их культуре и жителях.

3 августа на набережной Нагатинского затона состоится мастер-класс по индийской хатха-йоге. Занятие проведет Анфиса Дьяконова, сертифицированный преподаватель, специалист по лечебной физкультуре, психолог.

27 июля всем желающим предлагается сделать самый узнаваемый символ русского традиционного костюма, передающийся из поколения в поколение как семейная реликвия и драгоценность, — кокошник. Сделать это можно будет на ВДНХ.

«Ешь, гуляй, дыши» в Москве – 2024: программа и расписание фестиваля
Мероприятие пройдет 13-14 июля в центре столицы

Ранее, 18 июля, сообщалось, что скейтпарки «Московских сезонов» посетили уже более 21 тыс. человек. Более 20 профессиональных спортсменов тренируют ежедневно посетителей шести бесплатных московских самокат-школ.

Также, 16 июля, сообщалось, что уже 6 тыс. москвичей получили баллы акции «Активное лето». Для того чтобы присоединиться к акции, нужно посетить любую площадку фестиваля и поставить оценку мероприятию, проходившему на ней, наведя телефон на QR-код на информационной стойке.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится до 8 сентября. Он организован более чем на 600 площадках в городе. Жители и гости столицы могут посетить тематические мастер-классы, игровые турниры, курсы языков, посмотреть театральные постановки и кинопоказы и многое другое.

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