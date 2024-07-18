Москвичей познакомят с культурой разных стран в рамках летнего фестиваля

Гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» познакомят с культурой разных стран. Об этом 18 июля сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что гости, которые придут 25 июля на набережную «Музеона», попробуют себя в аргентинском танго нуэво. Такое занятие поможет развить выносливость и координацию, а также отточить навыки импровизации.

Гражданам будет дана возможность попробовать, кроме того, гавайские танцы 25 августа там же, на набережной «Музеона». Посетителям расскажут об истории и удивительной природе Гавайских островов, их культуре и жителях.

3 августа на набережной Нагатинского затона состоится мастер-класс по индийской хатха-йоге. Занятие проведет Анфиса Дьяконова, сертифицированный преподаватель, специалист по лечебной физкультуре, психолог.

27 июля всем желающим предлагается сделать самый узнаваемый символ русского традиционного костюма, передающийся из поколения в поколение как семейная реликвия и драгоценность, — кокошник. Сделать это можно будет на ВДНХ.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что скейтпарки «Московских сезонов» посетили уже более 21 тыс. человек. Более 20 профессиональных спортсменов тренируют ежедневно посетителей шести бесплатных московских самокат-школ.

Также, 16 июля, сообщалось, что уже 6 тыс. москвичей получили баллы акции «Активное лето». Для того чтобы присоединиться к акции, нужно посетить любую площадку фестиваля и поставить оценку мероприятию, проходившему на ней, наведя телефон на QR-код на информационной стойке.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится до 8 сентября. Он организован более чем на 600 площадках в городе. Жители и гости столицы могут посетить тематические мастер-классы, игровые турниры, курсы языков, посмотреть театральные постановки и кинопоказы и многое другое.