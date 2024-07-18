Вэнс согласился баллотироваться на пост вице-президента США от республиканцев

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах.

«Я польщен и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки», — сказал он в ходе выступления на национальном съезде республиканцев в Милуоки.

Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Экс-президент перечислил заслуги своего назначенца, среди которых служба в морской пехоте, выпуск из Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий и активизм. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента США Джо Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ безумным решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.