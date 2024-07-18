Лавров спросил у постпреда США в ООН, не ошиблась ли она комнатой

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по вопросу Ближнего Востока 17 июля остановил свою речь и спросил у постоянного представителя США Линды Томас-Гринфилд, в той ли комнате она находится.

«Слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем я говорю», — цитирует Лаврова ТАСС.

Он сослался на недавнее высказывание Томас-Гринфилд, которая во время дебатов «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства» заявила, что «ошиблась комнатой», так как «не услышала упоминаний о многосторонности» в речи Лаврова.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

В ходе заседания Совбеза 17 июля глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул приверженность РФ вступлению Палестины в ООН. Он напомнил, что в 1949 году заявка Израиля на членство в организации была одобрена при условии выполнения резолюций Генассамблеи о плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.