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Три человека пострадали в ДНР в результате атак ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом 17 июля сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): по улице Лемешева ранены женщины 1983 и 1959 годов рождения. Населенный пункт Новониколаевка (Докучаевский м.о.): в результате детонации взрывоопасного предмета по улице Комсомольской ранен мужчина 1983 года рождения», — говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.

Кроме того, в результате атак ВСУ в Петровском районе Донецка были полностью уничтожены частный жилой дом и гараж. Также в поселке Александровка была повреждена хозпостройка.

Помимо этого, в Горловке в ходе обстрела были повреждены частный дом, линия электропередачи (ЛЭП), хозпостройка и частный дом, а в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал многоквартирный дом.

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Ранее, 16 июля, сообщалось ,что мужчина и женщина пострадали в результате сброса с беспилотника взрывоопасного предмета (ВОП) на машину в Донецке. Состояние пострадавших не уточняется.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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