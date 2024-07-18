В Германии мужчина получил срок за поставку электроники в РФ

Семейную пару бизнес-партнеров приговорили к уголовному и условному срокам за контрабанду электроники в Россию из Германии. Об этом 17 июля сообщил журнал Der Spiegel.

По данным издания, 59-летний бизнесмен, который руководил сделками, якобы в общей сложности перевез более 120 тыс. компонентов в РФ с 2020 года. Уточняется, что электроника могла использоваться в качестве запчастей для беспилотников. Его супруга помогала с осуществлением сделок и перевозок.

«Мужчина поставлял часть материалов, необходимых для производства дронов, фальшивым компаниям в России через компанию в Баден-Вюртемберге. Оттуда он достиг конечного потребителя. В общей сложности на запрещенных торговых операциях он заработал около €875 тыс.», — говорится в публикации.

Журнал отметил, что преобразователи, усилители и транзисторы закупались в Германии и записывались в документации так, чтобы создавалось впечатление, что детали не были вывезены из страны. В Россию компоненты доставлялись через Турцию, Китай или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее в этот день стало известно, что суд в США приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам тюремного заключения за контрабанду микроэлектроники. Его адвокат уточнил, что апелляцию на данное решение подавать не будут. Марченко признался в контрабанде микроэлектроники 29 февраля. Отмечается, что 51-летний Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения.