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В Подмосковье построят более 30 школ к новому учебному году

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К новому учебному году в Московской области построят больше 30 школ. Об этом в среду, 17 июля, заявил губернатор Андрей Воробьев.

По словам чиновника, строительство ведется высокими темпами, объекты удается сдавать раньше запланированного срока.

«Сдать школу 1 октября или 1 ноября можно, но не нужно. Всё, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, нужно готовить заранее», — приводит слова Воробьева RT.

В частности, 1 сентября свои двери откроет большая школа на 1735 мест в мытищинском жилом комплексе «Новое Медведково». Первый звонок прозвучит также в школе с библиотечным центром и IT-полигоном в селе Павловская Слобода под Истрой, сообщает 360.ru.

Губернатор отметил, что в регионе также ведется капитальный ремонт более четырех десятков школ.

Не пойман — ШВОР: школьных учителей проверят на компетентность
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Ранее, 17 июля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столичном районе Коммунарка появятся девять образовательных учреждений. Три из них уже построены, в том числе корпус школы № 338 на проспекте Куприна, пишет НСН. Здание рассчитано на 1,2 тыс. учеников 1–11 классов. Для учащихся и педагогов оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, медиатека, спортивный зал и зал для проведения мероприятий, ИТ-полигон, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мэр добавил, что через два года в Коммунарке откроется еще 20 новых образовательных учреждений.

В июне заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что три новые школы построят на северо-западе Москвы до конца 2025 года. По его словам, два образовательных комплекса строятся в районе Куркино на 550 и 300 мест. Также школа на 400 мест появится в районе Хорошево-Мневники.

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