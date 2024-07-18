Один человек погиб после наезда автомобиля на террасу кафе в Париже
Один человек погиб и еще шестеро оказались ранены после того, как автомобиль въехал в террасу кафе Парижа. Об этом 17 июля сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.
«Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате наезда автомобилиста, который по пока неустановленной причине въехал в террасу ресторана в 20-м округе Парижа», — говорится в публикации.
По словам источника из полиции, трое раненых оказались в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили травмы средней тяжести.
«Водитель автомобиля сначала скрылся, а вечером был задержан и заключен под стражу. Расследование также должно установить, был ли пассажир в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», — добавили в публикации.
Ранее, 13 июля, сообщалось, что туристический автобус попал в ДТП в турецкой провинции Мугла. Из-за отказа тормозов он сначала влетел в автомобиль на обочине, а затем в забор.