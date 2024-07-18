Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Мир
Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за инцидента с Лавровым
Мир
Лавров сообщил о неафишировавшихся контактах с американскими политологами
Общество
Путин обратил внимание на атмосферу фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Мир
Молдавия сможет выйти из кризиса с Россией и странами ЕАЭС
Общество
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности перед непогодой
Армия
Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных в зоне СВО
Мир
Молдавский политик прогнозирует усиление протестов в стране
Общество
В Минэкономразвития рассказали о развитии инвестпроектов туризма на Кавказе
Мир
В ООН рассказали о пытавшихся прервать выступление Лаврова женщинах
Мир
Харрис назвала покушение на Трампа гнусным поступком
Общество
Росгвардия предложила позволить сотрудникам ЦБ носить с собой оружие
Мир
Лавров заявил о готовности РФ работать с любым президентом США
Общество
Вильфанд сообщил о прекращении «египетских ночей» в России после 18 июля
Армия
Борт с освобожденными из плена российскими военнослужащими прибыл в Москву
Происшествия
Губернатор Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на семь населенных пунктов
Мир
СМИ узнали об обиде Лиз Трасс на короля Великобритании за критику в свой адрес
Общество
Суд арестовал полковника МВД России в отставке Новгородова по делу об убийствах

Один человек погиб после наезда автомобиля на террасу кафе в Париже

BFMTV: в Париже задержали и отправили под стражу водителя, въехавшего в кафе
0
Фото: РЕН ТВ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и еще шестеро оказались ранены после того, как автомобиль въехал в террасу кафе Парижа. Об этом 17 июля сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

«Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате наезда автомобилиста, который по пока неустановленной причине въехал в террасу ресторана в 20-м округе Парижа», — говорится в публикации.

По словам источника из полиции, трое раненых оказались в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили травмы средней тяжести.

«Водитель автомобиля сначала скрылся, а вечером был задержан и заключен под стражу. Расследование также должно установить, был ли пассажир в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», — добавили в публикации.

Опасный отпуск: почему летом растет аварийность на дорогах
Названы причины роста ДТП и способы избежать аварии

Ранее, 13 июля, сообщалось, что туристический автобус попал в ДТП в турецкой провинции Мугла. Из-за отказа тормозов он сначала влетел в автомобиль на обочине, а затем в забор.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024