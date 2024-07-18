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Диетолог перечислила способствующие улучшению сна продукты

Диетолог Солнцева: сыр, орехи и мясо индейки способствуют улучшению сна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Врач терапевт-диетолог, научный сотрудник Федерального информационного центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева в среду, 17 июля, рассказала, какие продукты способствуют улучшению качества сна.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист указала на то, что достаточно большое количество незаменимой аминокислоты триптофана в составе белков содержится в молочных продуктах, мясе индейки, сырах, орехах, рыбе и морепродуктах. Она подчеркнула, что именно триптофан играет ключевую роль в синтезе гормона сна и молодости — мелатонина.

Кроме того, множество витаминов и минералов содержат вишня, киви и натуральный вишневый сок, пишет RT.

По словам Солнцевой, вишню и вишневый сок можно включать в рацион при нарушении циркадных ритмов, для облегчения проблем со сном при работе ночью и при смене часовых поясов.

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15 июля Солнцева рассказала, что средиземноморская диета способствует нормализации сна. Такой тип питания характеризуется высоким содержанием растительной пищи, оливкового масла, рыбы и морепродуктов. Также ограничивается потребление красного мяса и сладостей, что делает сон более качественным, сообщает сайт kp.ru. Помимо этого, способствовать здоровому сну будут активный образ жизни и отказ от употребления напитков с кофеином, отмечает 360.ru.

4 июля сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, как бороться с бессонницей во время аномальной жары. Так, по его словам, следует кондиционировать воздух, перед сном принимать холодный душ и закрывать пространство шторами, чтобы солнце не прогревало его.

В марте врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что употребление продуктов со стимуляторами может привести к проблемам со сном. К таковым она отнесла крепкий чай, кофе и шоколад. Также здоровому сну не будет способствовать ужин, состоящий из жирных блюд и фастфуда, пишет НСН.

Ранее сомнолог, профессор, д.м.н., заслуженный врач России Роман Бузунов в беседе с ИА «Регнум» рассказал, что нарушенный график сна и бодрствования ухудшает качество жизни и снижает ее продолжительность. По его словам, за два часа до сна нужно перестать пользоваться гаджетами, так как среднестатистическому мозгу нужно два часа для того, чтобы перейти от активного бодрствования к пассивному засыпанию. Последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна.

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