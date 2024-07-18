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Скейтпарки «Московских сезонов» посетили уже более 21 тыс. человек

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Больше 21 тыс. человек посетили скейтпарки на площадках проекта «Московские сезоны». Об этом в среду, 17 июля, сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

В ведомстве отметили, что порядка 5 тыс. человек участвовали в бесплатных тренировках.

«Москва предоставляет возможность детям бесплатно научиться кататься на трюковом самокате. Это можно сделать в скейтпарках, которые открыты на шести фестивальных площадках», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя департамента.

Более 20 профессиональных спортсменов тренируют ежедневно посетителей шести бесплатных московских самокат-школ. Также школы регулярно проводят мероприятия, в том числе соревнования и показательные выступления, пишет «Москва 24».

В этом году горожане могут тренироваться вдвое больше. Занятия идут дважды в день шесть дней в неделю с 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 18:30. Продлятся тренировки до осени. Требуется предварительная регистрация, уточняет ИА Регнум. Если у гостя нет своего инвентаря или снаряжения, его можно взять напрокат на месте.

Детей старше шести лет обучают теории, помогают освоить технику безопасности и основы катания. Люди более старшего возраста и желающие продвинуться дальше под руководством опытных спортсменов учатся выполнять различные трюки, сообщает НСН.

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В конце июня в столице открыли шестой скейтпарк на площадке «Московских сезонов» в рамках проекта «Лето в Москве». Скейтпарк разместился в Южном Бутово на улице Адмирала Руднева. Посетить его можно ежедневно с 10:00 до 21:00.

Также в июне министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне к августу. Там обустроят пешеходные дорожки, детские площадки, скейтпарк и смотровую площадку у пруда, сообщает 360.ru.

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