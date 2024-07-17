Скончался актер сериалов «Возвращение Мухтара» и «Нюхач» Игорь Щербак
Украинский актер Игорь Щербак, известный по ролям в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара», умер на 69-году жизни. Об этом 17 июля сообщили в Киевском академическом Молодом театре.
«Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера. Мы будем помнить Игоря хорошим другом и талантливым артистом, который всегда умел создать вокруг себя атмосферу творчества. Покойся с миром, друг! Вечная память!» — говорится в сообщении на странице театра в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Игорь Щербак родился в Киеве 10 апреля 1956 года, окончил Киевский национальный театральный институт имени Карпенко-Карого в 1977 году. В его фильмографии 15 проектов, среди которых дубляж и озвучка, а также роли в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара».