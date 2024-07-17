ХК «Каролина Харрикейнз» решил отказаться от российского хоккеиста Кузнецова
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» принял решение отказаться от российского нападающего, двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова. Об этом 17 июля сообщил «Спорт-Экспресс».
Как заявили в самой «Каролине», клуб поместил хоккеиста на безусловный драфт отказов для разрыва соглашения с ним.
Форвард был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» в марте текущего года. В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате лиге, забив восемь голов и совершив 16 результативных передач.
Соглашение российского хоккеиста с клубом действует до конца сезона-2024/25.
Ранее, 20 апреля, «Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции НХЛ со счетом 3:1. Кузнецов тогда записал на свой счет результативную передачу и был признан первой звездой матча.