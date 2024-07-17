Появились кадры столкновения «Ласточки» с авто в Ленобласти
Камера наблюдения запечатлела момент столкновения поезда «Ласточка» с автомобилем в Ленинградской области. В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.
На видео видно, как на пути выехала иномарка, в то время как другие машины стояли на месте из-за красного сигнала светофора. Через мгновение автомобиль снес мчащийся пассажирский поезд. Машинист пытался остановить состав, однако ему это не удалось сделать.
Инцидент произошел ранее в этот день. Машинист во время движения поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Предварительно, в результате аварии погибли четверо — двое взрослых и двое детей. На представленных фото видно, что в результате ДТП легковушку сильно смяло и зажало между перроном и поездом. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).