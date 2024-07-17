Путин: майнинговые фермы грозят дефицитом электроэнергии в регионах

Доля электроэнергии, которая затрачивается в РФ на майнинг криптовалют, растет, если это не контролировать, может начаться дефицит мощности в некоторых регионах. Об этом 17 июля заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что майнинг цифровых валют может происходить в любой точке мира, но для этого необходимо много электроэнергии. По оценками Минэнерго РФ, в стране ежегодно на это расходуется 16 млрд кВт⋅ч, что составляет 1,5% от общего потребления России, сообщил президент.

«Но то, что должно привлекать наше внимание, и настораживает: неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах», — сказал Путин во время совещания по вопросам экономики.

Он уточнил, что по данному показателю уже отличаются Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Президент подчеркнул, что с серьезными последствиями могут столкнуться предприятия систем ЖКХ конкретных городов и поселков.

При этом количество потребления продолжает расти. Факторы такого роста в целом понятны: сравнительно низкие цены на электроэнергию, мобильность оборудования для майнинга криптовалют и т.д.

«Здесь нужно принять правильные, своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Я уже давал поручение урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения», — заключил глава государства.

Ранее, 4 июля, замглавы Минфина Иван Чебесков в беседе с «Известиями» сообщил, что в ведомстве прилагают все усилия, чтобы еще до конца года было принято законодательство о регулировании майнинга. По его словам, регулирование майнинга будет проходить через регистрацию, включение участников в реестр. Если человек будет работать в лимитах индивидуального электропотребления, то никакой регистрации не потребуется.

До этого, 7 июня, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям» сообщил, что в России могут запретить майнинг в регионах с дефицитом электроэнергии. По его словам, можно запретить майнинг в регионах, где существует дефицит электроэнергии, и разрешить в субъектах с профицитом.