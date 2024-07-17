Путин поручил перейти к масштабному использованию цифрового рубля

Банкам в России стоит перейти к масштабному использованию цифрового рубля. Об этом в среду, 17 июля, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам экономики.

По его словам, цифровая валюта является динамичным и перспективным направлением деятельности, которое сегодня становится более востребованным в мире у представителей бизнеса, инвесторов, обычных граждан.

«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — сказал он.

Как отметил Путин, на данный момент в пилотном проекте Центрального банка (ЦБ) страны по развитию цифрового рубля участвуют 12 банков, а также 600 физических лиц и 22 предприятия из 11 городов. Президент обратил внимание, что по состоянию на 1 июля было совершено 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг. В пилотном формате платформа цифрового рубля показала, что она работоспособна и функциональна.

«Нам в России важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами», — подчеркнул российский лидер.

Ранее, 4 июля, первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова рассказала, что с 1 сентября регулятор включит в пилотный проект цифрового рубля новых участников, поскольку число желающих пользоваться им постоянно растет. Кроме того, Центробанк прорабатывает тестирование расчетов с использованием цифрового рубля с рядом стран.

7 июня в ВТБ заявили об успешном проведении пилотного проекта по работе с цифровым рублем. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что участие в тестировании цифровой национальной валюты дает нам возможность одними из первых понять весь потенциал технологии и максимально адаптировать ее для клиентов.

Цифровой рубль — третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Он находится в виде цифрового кода в электронном кошельке.