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На московском портале для туротрасли создали общедоступную базу знаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На портале для представителей туристической отрасли «Russpass. Бизнес» появился раздел «База знаний». В нем собраны видеолекции и текстовые материалы об индустрии гостеприимства Москвы, рекомендации экспертов для предпринимателей, шаблоны презентаций, типовых документов и многое другое. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Новый раздел состоит из девяти блоков, среди которых «Для стартапа», «Креативное мышление», «Записи отраслевых конференций» и «Бизнес-процесс». Пользователи узнают, как создавать и продвигать свой туристический проект, привлекать инвесторов и путешественников из разных стран», — отметила Сергунина.

Помимо этого, на «Russpass. Бизнес» опубликован список городских и федеральных мер поддержки. Также там есть расписание отраслевых мероприятий в столице — подать заявку на размещение событий в этом календаре могут и сами представители индустрии.

Зарегистрированным на портале компаниям доступны личный кабинет и набор полезных инструментов, таких как поиск партнеров и аналитика основных туристических показателей.

Кроме того, на цифровой платформе есть биржа вакансий, где предприниматели бесплатно публикуют объявления. Сервис охватывает 11 направлений: от IT-сферы до делового туризма.

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