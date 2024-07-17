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Глава Еврокомиссии сообщила о новом транше помощи Киеву почти в €4,2 млрд

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия утрведила новый транш помощи Киеву почти в €4,2 млрд
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Фото: ТАСС/Христова Екатерина
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Еврокомиссия утвердила передачу Украине нового пакета бюджетной помощи в размере почти €4,2 млрд. Об этом 17 июля сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Еврокомиссия утвердила для Украины новый транш в почти €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility», — написала фон дер Ляйен.

Она отметила, что с учетом этого нового пакета поддержки общая сумма средств, перечисленных Киеву через эту программу, достигнет €12 млрд. Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз продолжит помогать Украине.

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Ранее, 9 июля, пресс-служба украинского правительства сообщила, что государство подписало с ЕС соглашение о привлечении €5,27 млрд в рамках Ukraine Facility. Общая поддержка по первой программе составит €38,27 млрд, €16 из них будут переданы в 2024 году.

29 июня сообщалось, что финансовая поддержка Украины со стороны Запада упала до минимума с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса в феврале 2022 года. В первом полугодии 2022 года среднемесячные поступления составили около €1,9 млрд. В этом году помощь бюджету страны оказали только ЕС, Япония, Канада, Великобритания, Норвегия и Испания. При этом их ежемесячный взнос уменьшился до €1,9 млрд.

Украина и ЕС 22 мая подписали соглашение о контроле за средствами, которые выделяются стране в рамках Ukraine Facility. Документ предполагает, что Киев будет передавать европейским органам информацию об использовании этих денег и сообщать о своих финансовых инициативах. Кроме того, договор включает проведение совместных аудитов и проверок.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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