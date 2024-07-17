Московский клуб «Пропаганда» закроется после 27 лет существования

Московский ночной клуб «Пропаганда», работавший с 1997 года, объявил о закрытии в конце июля. Об этом говорится 17 июля в Telegram-канале заведения.

«История длиной в 27 лет подошла к концу. Двери нашего клуба закрываются в конце июля, но наши сердца остаются открытыми и полными самых добрых воспоминаний», — уточнила администрация заведения.

В клубе поблагодарили гостей и сотрудников за созданную ими особую атмосферу.

«Ваши улыбки и энергия вдохновляли нас на новые свершения и помогали двигаться вперед. Благодарим всех, кто был с нами на этом пути. Ваше участие, поддержка и любовь сделали эти 27 лет незабываемыми», — добавили в заведении.

Причина закрытия одного из старейших ночных клубов столицы не называется.

В этот же день о прекращении работы сообщило и кафе «Люди как люди» в Солянском тупике в Москве, открытое создателями «Пропаганды», отмечает «Газета.Ru».