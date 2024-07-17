В ПСБ отметили важность повышения уровня финансовой грамотности россиян

Повышение уровня финансовой грамотности граждан России является первостепенной задачей для общественных институтов и организаций, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Выступая на Кавказском инвестиционном форуме, она сообщила, что достаточная осведомленность населения о финансовых инструментах и их правильном применении будет способствовать формированию финансовой культуры, которая в целом обеспечит экономический подъем в стране.

Топ-менеджер банка пояснила, что если финансовая грамотность — это осведомленность о финансовых инструментах, продуктах и услугах, то финансовая культура — это более широкое понятие, подразумевающее способность принимать разумные решения и использовать доступные ресурсы для достижения финансового благополучия, опираясь на свои знания. «По этой причине мы видим огромный потенциал в повышении уровня финансовой грамотности граждан, что в конечном итоге будет способствовать экономическому подъему во всех регионах России», — сказала Подгузова на сессии «Финансовые технологии, малое и среднее предпринимательство: синергия в целях достижения экономического роста большого юга».

Старший вице-президент ПСБ добавила, что, по экспертным оценкам, рост количества МСП в Северо-Кавказском федеральном округе и Южном федеральном округе по сравнению с прошлым годом сейчас составляет порядка 5% в каждом. «Во многом этому способствуют действующие меры государственной поддержки бизнеса. Тем не менее, нельзя недооценивать инициативы, направленные на повышение уровня финансовой грамотности и, как следствие, финансовой культуры населения», — отметила Подгузова.

В ходе дискуссии участники также обсудили возможности для создания новых рабочих мест, развитие инновационной деятельности, поддержку предпринимательских инициатив в СКФО и ЮФО. Кроме того, на встрече отметили наиболее динамично развивающиеся в округах отрасли экономики, среди которых агропромышленный комплекс, туризм, строительство.