Заммэра Сергунина рассказала о международных проектах московских издательств
Детские книги московских издательств будут переведены на языки пяти дружественных стран и выпущены там, причем совокупный тираж достигнет 155 тыс. экземпляров. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«С начала года предприниматели заключили 20 контрактов с партнерами из Китая, Египта, Сербии, Таиланда и Индонезии. Зарубежная аудитория получит возможность познакомиться с красочными изданиями русских народных сказок, литературой для малышей и подростков, повестями современных отечественных авторов», — рассказала Наталья Сергунина.
Сергунина подчеркнула, что это стало результатом участия столичных компаний в международных отраслевых выставках и организованных городом бизнес-миссиях.
Например, в магазины Джакарты до конца года поступят интерактивные пособия «Книжки с окошками», ориентированные на самых юных читателей. Совокупный тираж составит 19 тысяч штук. В серии представлены разнообразные темы — от домашних животных до космоса.
В Китае в следующем году опубликуют цикл «Сказки в стиле великих художников». Знакомые российской аудитории сюжеты — «Снегурочка», «Сивка-Бурка», «Красная Шапочка» — сопроводят иллюстрациями, вдохновленными работами Казимира Малевича, Василия Сурикова и других мастеров. Планируется отпечатать 80 тысяч экземпляров.
На тайский переведут повесть Юлии Симбирской «Заяц на взлетной полосе». Семейная история «Далеко за лесом» Екатерины Каграмановой выйдет в Египте. В этой же стране, а еще в Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах выпустят произведение Антона Сои «Правильный робот Вася».