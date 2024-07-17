Эксперты рассказали об использовании нейросети для решения рабочих задач

Пользователи нейросетей с текстовыми функциями часто используют ее для решения рабочих задач, выяснили аналитики «Яндекса».

Согласно результатам исследования, опубликованным в сервисе «Нейростат», пользователи нередко обращаются к YandexGPT для генерации названий брендов и рекламных объявлений. Придумать название чаще всего просят для кафе, ресторанов, кофеен, строительных компаний и салонов красоты.

Также нейросеть помогает составлять описания товаров. «Самые популярные объекты и вещи, для которых хотят составить описание, — квартиры, платья и букеты», — уточнили эксперты.

В развлекательных целях YandexGPT тоже используют, — ее просят сочинить сказку, историю, стихотворение, текст песни и поздравление. Еще нейросеть может придумать имя персонажу и подобрать рифму к определенному слову. Также YandexGPT просят написать пост для соцсетей, анекдот или сценарий для игры.

С помощью другой нейросети — с функцией генерации изображений — YandexART пользователи могут создавать логотипы, иконки и фоны. Логотипы в основном генерируют для телеграм-каналов и сайтов, фоны — для презентаций, карточек товаров и сайтов.

Инструмент популярен и для генерации мемов, открыток, эскизов татуировки и даже карт таро. Татуировки чаще всего просят нарисовать с драконом, девушкой и змеей, а открытки — с цветами, небом и тортом.

По данным «Нейростата», о нейросетях с текстовыми функциями знают 63% россиян, а доля пользователей выросла до 33%. Про нейросети, которые генерируют картинки, знают 77% опрошенных, а пользуются ими 28%.