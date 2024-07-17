Шесть человек погибли в результате пожара в торговом центре Китая
В городе Цзыгун китайской юго-восточной провинции Сычуань произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает в среду, 17 июля, Центральное телевидение Китая.
На кадрах видно, как над зданием поднимается столб густого черного дыма.
«17 июля в 18:11 (13:11 мск) в командный центр пожарно-спасательного отряда Цзыгун поступил сигнал тревоги: в универмаге Цзюдин в Зоне высоких технологий вспыхнул пожар», — проинформировали на сайте ЦТК.
Известно, что очаги возгорания были обнаружены на первом, четвертом, пятом и шестом этажах 14-этажного здания.
В результате пожара погибли шесть человек. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее, 12 мая, мощный пожар произошел в торговом центре на севере Варшавы. Площадь возгорания составила 250 на 250 м. Около 2/3 зала было охвачено огнем, он быстро распространялся из-за ветра. Данных о пострадавших не приводилось. Жителям прилегающих районов рекомендовали оставаться дома и плотнее закрыть окна.