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Гендиректор Lucid назвал электрокар Air Pure самым энергоэффективным в мире

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Фото: LUCID
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Американская компания Lucid, которая занимается производством электромобилей, представила линейку седанов Air 2025 модельного года. Электрокар в базовой версии Pure оказался самым энергоэффективным и экологичным транспортным средством в мире, заявил гендиректор компании Питер Роулинсон, сообщила пресс-служба марки 16 июля.

Lucid Air Pure получил более компактную батарею емкостью 84 кВт/ч, которая позволяет проехать на одном заряде до 676 км по стандарту EPA. Согласно подсчетам, на 1 кВт/ч электричества седан может преодолеть до пяти миль (8 км), и по этому показателю превосходит Tesla Model S (4,02 мили на 1 кВт/ч), Mercedes-Benz EQS (3,25 мили), Rivian R1S (2,68 мили) и прочие электрокары.

Таких результатов Lucid удалось достичь за счет установки аккумулятора меньшей емкости (прежде она составляла 88 кВт/ч) и батареи с энергосберегающим тепловым насосом, которым прежде оснащались более дорогие модификации. Цена самого доступного Lucid Air Pure стартует от $69,9 тыс.

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