В Пулково пассажир самолета открыл аварийный люк из-за жары в салоне

В аэропорту Пулково пассажир самолета рейса Санкт-Петербург – Архангельск открыл аварийный люк из-за жары в салоне. Об этом 17 июля сообщает 78.ru.

Вылет воздушного судна авиакомпании Smartavia задержали, потому что не смогли отцепить тягач. Люди оказались фактически запертыми в салоне, а персонал никому не предложил воды в жаркую погоду.

Пассажиры находились в жаре и духоте около часа, температура достигла +40 градусов, один из мужчин не выдержал и открыл аварийный люк.

Бортпроводники увидели в его действиях серьезное нарушение и вызвали полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце апреля «Известия» сообщали, что Ространснадзор попросил авиакомпании исключить случаи нахождения пассажиров в самолете при высокой температуре воздуха в салоне. В пресс-службе ведомства подтвердили «Известиям» направления авиакомпаниям таких рекомендаций.

Там указали, что вопрос температуры в самолетах регулируется санитарно-эпидемиологическими требованиями, а ответственность за их нарушение лежит в сфере административных правонарушений и регулируется КоАП РФ, что не входит в зону компетенций службы.