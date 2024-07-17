Банкам хотят кратно поднять штрафы за обман россиян

В России планируют увеличить штрафы банкам за обман потребителей. Нововведение поможет искоренить проблему мисселинга, когда намеренно искажается информация об условиях предоставления услуг или описание продукта, сообщает телеканал «Известия». Размер платы планируется повысить до 0,1% от капитала банка. Даже с такой минимальной ставкой недобросовестные практики обойдутся крупнейшим игрокам в несколько миллиардов рублей, оценили эксперты. Сейчас же штрафы за подобные нарушения составляют значительно меньше — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для юридических лиц. По подсчетам специалистов, совокупно в год финансовые организации тратят на них примерно по 5–7 млн рублей. Госдума может принять законопроект уже в этом году, тогда в следующем году изменения вступят в законную силу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.