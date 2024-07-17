В Москве задержали пенсионерку за осквернение памятника Минину и Пожарскому

В Москве задержали пенсионерку, которая осквернила памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом 17 июля рассказал источник «Известий».

«16 июля на Красной площади задержана 68-летняя женщина, которая написала «ГУР» на барельефе памятника Минину и Пожарскому. При себе у нее был баллончик с краской», — сообщил источник.

В ходе расследования выяснилось, что ранее пенсионерке позвонил неизвестный. Он представился сотрудником силовых структур и выманил у женщины 840 тыс. рублей.

Потом ей предложили вернуть деньги. Для этого нужно было написать на памятнике «ГУР», и она выполнила это требование.

Ранее, 3 июня, в Москве задержали двух женщин, которые осквернили памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, написав на нем «ГУР». Правоохранители выяснили, что злоумышленницы действовали по сговору. В отношении женщин возбудили уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников»).