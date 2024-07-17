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Названы способы пересечения Крымского моста без пробок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Госавтоинспекция Краснодарского края опубликовала рекомендации, которые помогут водителям пересечь Крымский мост без длительного ожидания на пунктах проверки. Об этом в среду, 17 июля, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Так, в ведомстве советуют ехать ночью и мониторить обстановку на автоподходах при помощи навигаторов. Как правило, в ночное время суток пробок на въезде на Крымский мост не наблюдается.

Также полицейские отметили, что поток транспорта обычно снижается со вторника по четверг. В пятницу и выходные дни количество автомобилей на въезде на путепровод резко возрастает.

Водителям порекомендовали следить за дорожной ситуацией, не стоять в очередях на пунктах приема, а пережидать заторы на площадках для отдыха или в ближайших населенных пунктах. Еще один вариант избежать пробок — использовать альтернативный сухопутный маршрут в Крым.

Ранее сообщалось, что пробки у Крымского моста связаны с возросшим потоком туристов в Крым. Для увеличения пропускной способности в пять раз возросло число досмотровых бригад.

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