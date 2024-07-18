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В «Столото» подвели итоги благотворительной деятельности за полгода

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Ulrich Niehoff
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Десять проектов получили благотворительную и спонсорскую помощь «Столото» в первом полугодии. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.

«Для «Столото» уже много лет корпоративная социальная ответственность (КСО) является важнейшей частью жизни компании. Основные получатели помощи — это дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди и инвалиды, также «Столото» поддерживает развитие массового спорта», — рассказала директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Она отметила, что некоторые крупные благотворительные инициативы позволяют собрать средства для помощи сразу десяткам проектов и семей со всей страны.

Например, в этом году по итогам проведения пасхального тиража «Столото» направило службе помощи «Милосердие» 46,4 млн рублей, а в прошлом году — 54,6 млн.

«Часть этих средств уже позволила реализовать около 80 социально значимых проектов по всей стране, оставшаяся сумма также будет израсходована на благие дела. Кроме этого, с 2021 года «Столото» дважды в год проводит конкурс грантов для НКО, который позволяет организациям получить гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию своих благотворительных проектов», — рассказала Тубман.

Так, гранты в рамках первого этапа конкурса в этом году получили московский благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», фонды «Доброе влияние» (Иркутская область) и «Путевка в жизнь» (Саратовская область), а также Арзамасский дом социального обслуживания для детей «Маяк» (Нижегородская область).

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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