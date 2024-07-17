Дорожный островок появится возле Инструментального завода во Владивостоке

Дорожный островок на кольцевой развязке возле Инструментального завода начали строить во Владивостоке. Об этом в среду, 17 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожникам предстоит удалить старый асфальт, подготовить основания под бордюры, установить их и забетонировать. Также будет заасфальтирована прилегающая территория.

На объекте работает бригада из восьми человек. В их распоряжении имеется специальное оборудование для выполнения поставленных задач. Основные работы займут около трех дней, после чего начнется озеленение и создание клумб.

Как отмечает ИА PrimaMedia, водителей попросили быть осторожными в районе проведения работ, соблюдать временные дорожные знаки и снижать скорость.

Ранее в июле сообщалось, что во Владивостоке планируют отремонтировать беговую дорожку, которая идет по берегу озера Юность. На текущий момент объект закрыт для посетителей.