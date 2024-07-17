Россиянам назвали негативные последствия нерегулярного сход-развала у авто

Без регулярного сход-развала — процедуры для обеспечения безопасности вождения — срок службы авто будет сокращаться и возрастет риск аварий. Об этом 17 июля «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Без регулярного схода-развала из строя могут выйти шины: они начнут неравномерно изнашиваться, что приведет к их преждевременному износу. Неправильный угол установки колес ведет к увеличению сопротивления качению, что вызовет повышенный расход топлива. В целом машина может стать неустойчивой, а это повышает риск ДТП», — пояснил специалист.

По словам Константинова, при несвоевременном проведении процедуры пострадать может подвеска: неправильный угол установки колес приводит к повышенной нагрузке на ее детали, что впоследствии увеличивает их износ. Заметное нарушение угла установки может вызвать поломку деталей подвески.

В рулевом управлении также не исключены проблемы в связи с пренебрежением сход-развалом. Так, авто может стать менее чувствительным к поворотам руля, повысится износ рулевых тяг и наконечников.

Сход-развал рекомендуется проводить каждые 10 тыс. км пробега.

В конце апреля директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова сообщила, что средняя стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в РФ за I квартал 2024 года увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ее словам, рост связан с тем, что автовладельцы покупают больше услуг и запчастей и ремонты становятся сложнее.

Тогда же сообщалось, что по состоянию на начало текущего года средний возраст легковых автомобилей в России достиг 15,2 года. Самыми возрастными автомобилями в России оказались отечественные (18,5 года).