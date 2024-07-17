В селе Ур-Бедари в Кузбассе введен карантин после выявления вируса АЧС

В двух личных хозяйствах граждан в селе Ур-Бедари в Кемеровской области обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС), введен карантин. Об этом глава правительства региона Андрей Панов сообщил 17 июля в своем Telegram‑канале.

«На территории с. Ур-Бедари Гурьевского муниципального округа в двух личных подсобных хозяйствах граждан выявлен вирус африканской чумы свиней. Владельцы купили поросят без ветеринарных сопроводительных документов. Когда появились первые признаки болезни, к ветврачу сразу не обратились», — написал губернатор.

Он отметил, что в селе созданы карантинные посты и приняты соответствующие меры. Специалисты работают над предотвращением распространения вируса и ликвидируют очаги заражения.

Губернатор напомнил, что АЧС болеют свиньи и дикие кабаны, а другие животные и люди этим вирусом не заражаются. Панов также указал, что, по сведениям Минсельхоза России, ежегодно случаи этого заболевания выявляются как минимум в 16 регионах страны.

В пресс-службе правительства Кемеровской области, чье сообщение приводит «РИА Новости», рассказали, что в радиусе 5 км от очага заболевания будет уничтожено все поголовье свиней, а хозяева животных получат компенсацию. В радиусе 25 км от очага будут следить за состоянием здоровья свиней.

Ранее, 11 июня, карантин из-за АЧС ввели в Советском районе Красноярска. Вирус обнаружили на территории предприятия, где хранилась продукция животного происхождения. В рамках карантина запрещено посещать территорию предприятия, а также вывозить продукцию животноводства и растениеводства, в том числе корма. На зараженном участке можно бывать только сотрудникам предприятия, специалистам ветнадзора и персоналу, который ликвидирует очаг АЧС.

В апреле Минсельхоз РФ разработал перечень заразных заболеваний животных в приграничных государствах. В этот список внесены девять заразных болезней: ящур, контагиозная плевропневмония, чума мелких жвачных, классическая и африканская чума свиней, оспа овец и коз, чума верблюдов, инфекционный ринотрахеит и сап. Некоторые из них являются трансграничными.