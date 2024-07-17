В Госдуме оценили сообщения о возможности лишения США права проводить Олимпиады

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила в среду, 17 июля, на сообщения о том, что Соединенные Штаты могут лишить права на проведение Олимпийских игр (ОИ) в 2028 и 2034 годах из-за «закона Родченкова» и дела китайских пловцов. Она назвала возможность лишения США права проводить турниры законом бумеранга.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК), первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд заявил, что страна может лишиться соревнований, если американские правоохранительные органы переусердствуют в расследовании деятельности китайских пловцов, передает RT.

Паунд напомнил, что причиной этого может стать «закон Родченкова», который Вашингтон использует для расследования положительных тестов на допинг 23 пловцов из КНР, сообщается на сайте kp.ru.

Первый президент Всемирного антидопингового агентства заявил, что WADA разочаровано новостью о федеральном расследовании в США по делу китайских спортсменов. По его словам, этот закон не соответствует антидопинговому кодексу, пишет «Москва 24».

«Если WADA в дальнейшем хочет выглядеть как независимая организация, с учетом того, как она поступила с нами, то следующей должна быть Америка, и расследования должны касаться уже самой Америки. Видимо, США очень жестко прессовали WADA, и поэтому WADA вот так огрызнулось», — сказала Журова в разговоре с Lenta.Ru.

Она добавила, что закон бумеранга никто не отменял.

«США сфабриковали дело Родченкова — вот получите историю про вас», — заключила депутат.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, но поехали на Игры в Токио. Кроме того, 11 спортсменов из этого списка отобрались на Олимпиаду в Париже. При этом WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства, согласно которому запрещенное вещество попало в организм атлетов случайно. Об этом стало известно только в апреле 2024 года.

В конце мая палата представителей США в лице ее членов Джона Моленара и Раджи Кришнамурти обратилась в американское министерство юстиции и МОК с просьбой провести официальное расследование по ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов.