Матвиенко рассказала о неоднократных попытках мошенников обмануть ее

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 17 июля, заявила, что мошенники неоднократно пытались обмануть ее.

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много», — сказала она на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

По словам Матвиенко, необходимо с детского возраста повышать финансовую грамотность населения. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что тогда дети будут предупреждены и финансово образованы, тем самым они «родителей своих от чего-то уберегут».

Ранее, 16 июля, эксперты Почта Банка напомнили о правилах безопасности для сохранности своих сбережений. Они уточнили, что во время летних отпусков злоумышленники могут также привлекать внимание низкой стоимостью на путешествия: подделывают сайты туроператоров, отелей, авиакомпаний, а рекламу размещают в первых строчках поисковиков. Также злоумышленники могут в телефонном разговоре представиться сотрудниками полиции, Центробанка или ФСБ. Эксперты предупреждают, что настоящие сотрудники силовых структур и ЦБ никогда не заставят взять кредит или переводить средства на «безопасные» счета.

Кроме того, злоумышленники могут предложить «выгодно» вложить средства в ценные бумаги. При нехватке средств предложат взять кредит. Как только счет будет пополнен, деньги спишутся, а лжеброкеры перестанут выходить на связь.