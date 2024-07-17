Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине
Происшествия
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом
Политика
Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине
Экономика
Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля в разных сферах
Туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 95 на 95
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Мир
Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Польша анонсировала новую операцию по защите границы с Белоруссией
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Мир
СМИ сообщили о сложностях с энергосистемой Украины из-за сильной жары

Австрийский политик указал на риск покушений на правых политиков ЕС

Экс-кандидат в президенты Австрии Грос: риск покушений в ЕС не меньше, чем в США
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/EHL Media
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Риск покушений на правых политиков в Европе сейчас не меньше, чем в США. Таким мнением 17 июля в эфире австрийского телеканала OE24 поделился экс-кандидат в президенты Австрии Геральд Грос.

«Европа взрастила в себе похожий уровень накала (как в США. — Ред.). Думаю, особенно высок риск покушения на [главу Свободной партии Австрии] Герберта Кикля, потому что [левые] его расчеловечили, обзывая диктатором, Гитлером, правым экстремистом», — заявил Грос. Беседа была опубликована на его YouTube-канале.

Он напомнил о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло после того, как политические оппоненты, осознавая провал своих стратегий, обзывали его правым политиком и убийцей СМИ.

«Теперь мы видим, как критикуют [премьера Венгрии Виктора] Орбана, обзывая его автократом, уничтожающим венгерскую демократию. Некоторые даже призывают к его убийству. Поэтому у нас, в том числе в Австрии и Германии, та же ситуация, что и в США. Всякий, кто говорит, что не хочет распада общества и не хочет чтобы его зарезали прямо на улице, получает клеймо правого экстремиста или расиста», — сказал бывший кандидат в президенты Австрии.

Грос также заявил, что в настоящее время любого европейского политика, который отказывается отдавать миллиарды Украине, сразу называют агентом КГБ или прислугой российского президента Владимира Путина, а преследовать таких людей на Западе считается нормальным.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

За последнее время в мире произошли два громких покушения на политиков. Покушение на словацкого премьера случилось 15 мая, когда он вышел к приветствовавшей его публике. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула, который позже объяснил свой поступок недовольством работой Фицо. Политик ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Киева. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую.

14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на кандидата в президента США и республиканца Дональда Трампа. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР. 16 июля издание Politico сообщало, что американская разведка не исключила вероятности новых покушений на кандидата в президенты.

В тот же день Фицо отреагировал на произошедшее и заявил, что сценарий нападения на Трампа организован под копирку с покушением на него. По его мнению, политические оппоненты пытаются «заткнуть Трампу рот», а когда это не удается сделать, разжигают через СМИ агрессию, что и привело к инциденту.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024