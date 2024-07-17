Австрийский политик указал на риск покушений на правых политиков ЕС

Риск покушений на правых политиков в Европе сейчас не меньше, чем в США. Таким мнением 17 июля в эфире австрийского телеканала OE24 поделился экс-кандидат в президенты Австрии Геральд Грос.

«Европа взрастила в себе похожий уровень накала (как в США. — Ред.). Думаю, особенно высок риск покушения на [главу Свободной партии Австрии] Герберта Кикля, потому что [левые] его расчеловечили, обзывая диктатором, Гитлером, правым экстремистом», — заявил Грос. Беседа была опубликована на его YouTube-канале.

Он напомнил о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло после того, как политические оппоненты, осознавая провал своих стратегий, обзывали его правым политиком и убийцей СМИ.

«Теперь мы видим, как критикуют [премьера Венгрии Виктора] Орбана, обзывая его автократом, уничтожающим венгерскую демократию. Некоторые даже призывают к его убийству. Поэтому у нас, в том числе в Австрии и Германии, та же ситуация, что и в США. Всякий, кто говорит, что не хочет распада общества и не хочет чтобы его зарезали прямо на улице, получает клеймо правого экстремиста или расиста», — сказал бывший кандидат в президенты Австрии.

Грос также заявил, что в настоящее время любого европейского политика, который отказывается отдавать миллиарды Украине, сразу называют агентом КГБ или прислугой российского президента Владимира Путина, а преследовать таких людей на Западе считается нормальным.

За последнее время в мире произошли два громких покушения на политиков. Покушение на словацкого премьера случилось 15 мая, когда он вышел к приветствовавшей его публике. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула, который позже объяснил свой поступок недовольством работой Фицо. Политик ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Киева. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую.

14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на кандидата в президента США и республиканца Дональда Трампа. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР. 16 июля издание Politico сообщало, что американская разведка не исключила вероятности новых покушений на кандидата в президенты.

В тот же день Фицо отреагировал на произошедшее и заявил, что сценарий нападения на Трампа организован под копирку с покушением на него. По его мнению, политические оппоненты пытаются «заткнуть Трампу рот», а когда это не удается сделать, разжигают через СМИ агрессию, что и привело к инциденту.