В Вашингтоне состоялся саммит НАТО, на котором страны альянса обновили план гипотетического удара по России. В чем заключаются изменения и с каких направлений возможно нападение, узнала «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

Вопрос, в каком именно формате Запад планирует продолжать украинский конфликт и станет ли НАТО непосредственным участником боевых действий, остается актуальным. Источники, близкие к руководству Украины, сообщают, что в рамках вашингтонского саммита альянс утвердил так называемую «Концепцию нанесения стратегического глобального удара по России». В основу ее лег сценарий, разработанный министерством обороны Германии, который называется «Оборона альянса 2025».

«Слитые» документы бундесвера показали, что реализация этого гипотетического сценария должна была начаться еще в феврале 2024 года, однако из-за наступления России было принято решение отложить новый немецкий план и внести в него некоторые коррективы.

Теперь предполагается, что командование НАТО привлечет к операции до 500 тыс. военнослужащих. Группировка может быть распределена по трем основным флангам. За каждым из них будет закреплено европейское командование.

Германия на балтийском направлении

Западные источники сообщили, что Германия должна принять командование группой войск прибалтийских стран. Ее предположительная численность — 150 тыс. человек. Основные силы группировки могут быть переброшены на польскую военную базу в Жешуве. Уже отсюда она начнет продвижение в направлении Львов – Киев – Харьков. При этом в качестве конечной цели первого этапа этой операции на картах НАТО отмечен Белгород.

При этом в Берлине считают, что немецкое командование не способно организовать такой масштабный прорыв войск на восток. Генералы и военные эксперты отмечают следующие причины. Во-первых, Германии не хватит танков даже для защиты Берлина и Мюнхена. На вооружении бундесвера осталось не более 300 боеспособных танков, в то время как на вооружении России числятся 14 777 танков.

Во-вторых, на конфликт подобного масштаба Берлину не хватит средств и людей, так что армия будет неспособна вступить в бой. В-третьих, в Германии низок уровень патриотизма. Большинство немцев не готовы и не хотят защищать собственную страну в случае конфликта. В-четвертых, военная логистика Германии не готова к переброске и снабжению войск подобного масштаба. В-пятых, большая часть немецкой группировки будет разбита силами российских ВКС уже при заходе во Львовскую область. Наибольшую опасность для войск НАТО представляют бомбардировщики Су-34, вооруженные умными планирующими авиабомбами по 1,5 тыс. кг. На Западе их прозвали летающими дьяволами.

Франция на польском направлении

Франция же должна взять на себя командование группой армии НАТО на польском фланге. Общая численность группировки может достигать 250 тыс. человек. Также планируется задействовать около 50 истребителей F-16 и Rafale. Как сообщают источники, главной задачей французской группировки на первом этапе гипотетической операции заключается в том, чтобы пробить коридор в направлении Львов – Винница – Днепр и наладить снабжение войск на этом участке передовой. Только после этого подразделение НАТО под командованием Франции сможет попытаться развить наступление в сторону Донецка и Мариуполя. Здесь главной целью условного противника является выход к побережью Азовского моря.

«Президент Франции Эммануэль Макрон как некий человек, поставленный марионеткой, который не представляет ничего как лидер для нации. Он антинародный, антифранцузский. Ему дадут какую-то команду, он, конечно же, отправит войска, и военные силы должны будут подчиняться», — заявил Панкратов.

Однако дойти до Днепра и Азовского моря французам не будет суждено. Генерал Кристоф Гомар заявил, что Франция не готова к ведению войны высокой интенсивности из-за отсутствия необходимых запасов вооружения. В частности, он отметил критическую нехватку боеготовой авиации, на которую командованием НАТО был сделан основной расчет.

«Французская армия вообще не представляет собой никакую силу. Они на сегодняшний день вынуждены уходить из Африки, из своих вчерашних колоний, именно потому, что их армия недееспособна даже против африканцев», — заявил экономист Александр Роджерс.

В Париже отмечают, что, даже если бы НАТО выделила французам истребители, у них не будет шансов захватить преимущество в небе над гипотетическим театром военных действий. Причиной являются российские многоцелевые истребители Су-35С. Западные военные эксперты отмечают, что F-16 и Rafale с большими проблемами могут противостоять российским самолетам, поскольку сильно уступают по маневренности и вооружению.

Согласно данным из открытых источников, Су-35С оснащены двигателем с изменяемым вектором тяги, благодаря чему самолет способен разворачиваться на 360 градусов без снижения скорости, что позволяет пилотам выходить на любые углы атаки. Кроме того, Су-35С вооружены управляемыми и неуправляемыми ракетами, авиабомбами различных калибров и пушкой ГШ-31 калибра 30 мм, а также РЛС «Ирбис», которая способна обнаружить любые цели условного противника, в том числе американский истребитель-невидимку пятого поколения F-22 на расстоянии более 260 км.

«Эта локационная станция «Ирбис» считается одной из лучших на сегодняшний день в истребительной авиации России. Дальность обнаружения объекта, летящего на средних и больших высотах, примерно 300–400 км», — отметил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Эксперты американского центра стратегических исследований RAND пришли к выводу, что в гипотетическом конфликте с Россией группировка НАТО под командованием Франции «продержится недолго». Вероятнее всего, основные силы условного противника будут ликвидированы на авиабазе в районе украинской Умани, где, предположительно, может быть организован центр скоплении войск и техники НАТО.

Великобритания на румынском направлении

Третье направление ударов по России отдано Великобритании. Она может возглавить южную группировку НАТО. Общая численность войск — около 100 тыс. человек. Предположительный пункт базирования — Румыния, где расположена крупнейшая в регионе военная база альянса. Кроме того, Черное море дает возможность непосредственного контакта с Россией.

Предполагается, что именно из Румынии войска НАТО под командованием Великобритании должны будут войти на территорию Одесской области и через южный коридор организовать наступление в направлении Херсон – Джанкой с дальнейшим продвижением вглубь Крымского полуострова.

Согласно свежим данным западной разведки, на этом направлении из-за небольшого количества живой силы британское командование планировало перед началом гипотетического сухопутного наступления совершить серию ракетных ударов по российским военным базам и подразделениям, расположенным на левом берегу Днепра и в Крыму.

Это может обернуться для НАТО тем, что все военные базы на территории Румынии автоматически станут приоритетными целями для российской армии. Как подсчитали на Западе, для того, чтобы полностью вывести из строя румынскую базу Михаил Когэлничану, достаточно всего одной ФАБ-1500 или нескольких ракет «Искандер».

Эксперты НАТО приходят к выводу, что, какое бы направление ни избрало командование альянса, выстоять против России и тем более одержать победу западный блок в нынешнем состоянии не способен.