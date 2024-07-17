Двух тонущих из-за лопнувшего круга подростков спасли на пляже Ельца

В Ельце Липецкой области спасли двух подростков, 14 и 15 лет. У ребят во время купания лопнул надувной круг. Инцидент произошел на городском пляже.

В пресс-службе УГПСС региона GOROD48 рассказали, что подростки плавали за буйками, когда лишились круга. Они начали тонуть, но к ним на помощь вовремя подоспели сотрудники поисково-спасательной службы. Мальчиков доставили на берег и передали родителям.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что с начала лета на водных объектах России зарегистрировано 1056 смертей, из них 187 — несовершеннолетние. Согласно данным МЧС, тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах фиксируется в 41 регионе. При этом серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост гибели детей.