Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине
Происшествия
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом
Политика
Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине
Экономика
Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля в разных сферах
Туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 95 на 95
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Мир
Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Польша анонсировала новую операцию по защите границы с Белоруссией
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Мир
СМИ сообщили о сложностях с энергосистемой Украины из-за сильной жары

Chery проведет публичные ресурсные испытания мотора в России

0
Фото: Chery
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Chery планирует провести публичные ресурсные испытания силового агрегата обновленного кроссовера Tiggo 7 Pro Max. За ходом теста будут следить официальные представители Книги рекордов России, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 17 июля.

Маршрут ресурсного испытания пройдет по ЦКАД. Три серийных автомобиля под управлением сменяющих друг друга 12 тест-пилотов будут курсировать по кольцевой магистрали в течение пяти суток, испытание начнется 22 июля.

123

Фото: Chery

Пополнять запас топлива планируется каждые 500 км. АЗС станут единственным местом, где во время теста двигатели будут кратковременно остановлены, поскольку этого требует регламент заправочных станций. Смена водителей будет осуществляться каждые два часа пути. Учитывая погодные условия в летний период, естественное охлаждение силового агрегата будет минимальным.

«Данный тест нацелен публично продемонстрировать и доказать техническую надежность автомобилей бренда Chery перед российскими покупателями», — заявили в компании.

Расти большой: Минпромторг определился с размером утильсбора
К 2030 году он вырастет до 6,3 млн рублей на некоторые машины

Chery Tiggo 7 Pro Max предлагается с бензиновым турбодвигателем 1.6 (150 л.с.; 275 Нм) и 7-ступенчатым «роботом». Модернизированный кроссовер представили в РФ 30 июня, модель доступна в модификациях с передним и полным приводом в трех вариантах исполнениях каждой. Цена базовой переднеприводной версии стартует от 2,77 млн рублей.

Накануне сообщалось, что кроссоверы Forthing T5 Evo сборки калининградского завода «Автотор» начали поступать в дилерские центры. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Ixen по цене 2,6 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024