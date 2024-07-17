Chery проведет публичные ресурсные испытания мотора в России

Компания Chery планирует провести публичные ресурсные испытания силового агрегата обновленного кроссовера Tiggo 7 Pro Max. За ходом теста будут следить официальные представители Книги рекордов России, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 17 июля.

Маршрут ресурсного испытания пройдет по ЦКАД. Три серийных автомобиля под управлением сменяющих друг друга 12 тест-пилотов будут курсировать по кольцевой магистрали в течение пяти суток, испытание начнется 22 июля.

Фото: Chery

Пополнять запас топлива планируется каждые 500 км. АЗС станут единственным местом, где во время теста двигатели будут кратковременно остановлены, поскольку этого требует регламент заправочных станций. Смена водителей будет осуществляться каждые два часа пути. Учитывая погодные условия в летний период, естественное охлаждение силового агрегата будет минимальным.

«Данный тест нацелен публично продемонстрировать и доказать техническую надежность автомобилей бренда Chery перед российскими покупателями», — заявили в компании.

Chery Tiggo 7 Pro Max предлагается с бензиновым турбодвигателем 1.6 (150 л.с.; 275 Нм) и 7-ступенчатым «роботом». Модернизированный кроссовер представили в РФ 30 июня, модель доступна в модификациях с передним и полным приводом в трех вариантах исполнениях каждой. Цена базовой переднеприводной версии стартует от 2,77 млн рублей.

Накануне сообщалось, что кроссоверы Forthing T5 Evo сборки калининградского завода «Автотор» начали поступать в дилерские центры. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Ixen по цене 2,6 млн рублей.