Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине
Происшествия
Семейная пара погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом
Политика
Политолог заявил об усталости немцев от помощи Украине
Экономика
Путин призвал перейти к широкому внедрению цифрового рубля в разных сферах
Туризм
В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 95 на 95
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Мир
Германия вдвое сократит военную помощь Украине в 2025 году
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Мир
Польша анонсировала новую операцию по защите границы с Белоруссией
Мир
Мэр Парижа и глава оргкомитета Олимпиады-2024 искупались в Сене
Мир
СМИ сообщили о сложностях с энергосистемой Украины из-за сильной жары
Сюжет:

Премьер Молдавии из-за жары призвал граждан рационально расходовать воду

Премьер Молдавии Речан призвал граждан экономить воду
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава правительства Молдавии Дорин Речан призвал граждан страны экономить воду на фоне аномальной жары и засухи. С таким заявлением он выступил 17 июля во время заседания кабинета министров.

«Необходимо продолжать способствовать рациональному потреблению водных ресурсов», — сказал Речан, его слова приводит местное издание Jurnal.

Он рассказал, что в стране установилась экстремальная жара без осадков, что вредит сельскому хозяйству. Глава правительства вместе с вице-премьером, министром сельского хозяйства Молдавии Владимиром Болей в этот день посетит юг страны, чтобы увидеть, каковы масштабы засухи, и встретиться с пострадавшими от нее фермерами.

Речан также призвал следовать правилам пожарной безопасности: не разбрасывать в лесах и на пастбищах горящие окурки и спички, а также не поджигать сухую растительность и бытовой мусор.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии 17 июля ввела на юге страны оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары, который будет действовать до 18 июля. По прогнозу, дневная температура воздуха составит от +36 до +39 градусов. С 15 по 22 июля во всей Молдавии действует желтый уровень погодной опасности. Предполагается, что дневные температуры не опустятся ниже +33 градусов. Кроме того, во многих реках страны отмечается серьезное снижение уровня воды.

Повестка дна: почему высыхает главная молдавская река
Русло Днестра превратилось в лунную поверхность из-за Украины

Ранее, 8 июля, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал «Известиям», что в ближайшие десятилетия многие страны мира будут втрое чаще сталкиваться с волнами экстремальной жары. Кроме того, осадки начали выпадать неравномерно: вместо нескольких слабых дождей происходят более редкие мощные ливни. Также южные регионы и государства стали сталкиваться с более сильными засухами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024