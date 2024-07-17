Премьер Молдавии из-за жары призвал граждан рационально расходовать воду

Глава правительства Молдавии Дорин Речан призвал граждан страны экономить воду на фоне аномальной жары и засухи. С таким заявлением он выступил 17 июля во время заседания кабинета министров.

«Необходимо продолжать способствовать рациональному потреблению водных ресурсов», — сказал Речан, его слова приводит местное издание Jurnal.

Он рассказал, что в стране установилась экстремальная жара без осадков, что вредит сельскому хозяйству. Глава правительства вместе с вице-премьером, министром сельского хозяйства Молдавии Владимиром Болей в этот день посетит юг страны, чтобы увидеть, каковы масштабы засухи, и встретиться с пострадавшими от нее фермерами.

Речан также призвал следовать правилам пожарной безопасности: не разбрасывать в лесах и на пастбищах горящие окурки и спички, а также не поджигать сухую растительность и бытовой мусор.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии 17 июля ввела на юге страны оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары, который будет действовать до 18 июля. По прогнозу, дневная температура воздуха составит от +36 до +39 градусов. С 15 по 22 июля во всей Молдавии действует желтый уровень погодной опасности. Предполагается, что дневные температуры не опустятся ниже +33 градусов. Кроме того, во многих реках страны отмечается серьезное снижение уровня воды.

Ранее, 8 июля, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин рассказал «Известиям», что в ближайшие десятилетия многие страны мира будут втрое чаще сталкиваться с волнами экстремальной жары. Кроме того, осадки начали выпадать неравномерно: вместо нескольких слабых дождей происходят более редкие мощные ливни. Также южные регионы и государства стали сталкиваться с более сильными засухами.