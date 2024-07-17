Необычный предмет нашли во время чистки фонтанов в Ессентуках

Необычный предмет обнаружили во время плановой «диспансеризации» одного из фонтанов в Ессентуках. Среди традиционных монеток, салфеток и носков они нашли парик, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта в среду, 17 июля.

Каждые две недели на традиционных чашевых фонтанах и на «сухих» объектах проводятся профилактические работы. При необходимости обслуживание происходит чаще, пишет ИА StavropolMedia.

Летом процесс ухода за фонтанами становится самым трудоемким, поскольку помимо чистки чаши и скульптурных композиций необходимо отслеживать состояние водонапорного оборудования, электропроводящих коммуникаций и чистить фильтры от мусора.

Накануне специалисты в очередной раз проверили техническое состояние каскада на Партерной группе, «Сидящего мальчика» у входа в Курортный парк, а также фонтанов на Нижней аллее, Театральной площади и у Николаевских ванн. Женский парик обнаружили в одном из объектов. В мэрии уверены, что его хозяйка поняла ценность естественной красоты и точно вернется снова на отдых в Ессентуки.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках завершается создание самшитового сквера. Объект в самом сердце спального района на улицах Пятигорской и Октябрьской готов на 85%, сейчас рабочие создают газон.