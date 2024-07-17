Около 750 млрд рублей вложили в инфраструктурные площадки Подмосковья

В развитие инфраструктурных площадок Московской области инвестировали более 750 млрд рублей. Общий объем заявленных инвестиций — почти 1 трлн рублей. В регионе сейчас функционирует порядка 90 инфраструктурных площадок.

Такие данные приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Екатерину Зиновьеву. Она отметила, что это промежуточные итоги, так как инвестиционный блок правительства Подмосковья постоянно работает над привлечением новых резидентов на площадки.

Также продолжается работа над развитием самой инфраструктуры. В частности, в 2024 году в регионе планируется открыть новые индустриальные парки, отметила Зиновьева.

Ранее в Московской областной думе сообщали, что в этом году в Подмосковье планируется реализовать порядка 80 проектов в области импортозамещения. Льготная программа для производителей импортозамещающей продукции «Земля за 1 рубль» действует с 2022 года.

Около 50 проектов связаны со строительством и запуском новых производственных площадок. Общий объем инвестиций — 86 млрд рублей. В муниципалитетах будет создано 8,5 тыс. рабочих мест.