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В Братске закрыли кафе из-за массового отравления посетителей

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Фото: t.me/irkutskprocnews
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В городе Братске Иркутской области приостановлена работа кафе из-за массового отравления посетителей. Решение принял городской суд. Об этом сообщает в среду, 17 июля, прокуратура региона.

Специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Было установлено, что в заведении не проводили производственный контроль, не обеспечивали последовательность поточных процессов сырья и готовой продукции. Кроме того, в холодильниках хранилась немаркированная продукция. В заведении также отсутствуют условия для личной гигиены сотрудников, дезинфекции посуды и помещения.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что после посещения кафе на улице Энгельса в жилом районе Центральный города Братска несколько граждан, в том числе восемь несовершеннолетних, обратились в медицинские учреждения с жалобами на признаки пищевого отравления», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что у нескольких пострадавших было обнаружено ДНК сальмонелл.

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Ранее, 1 июля, сообщалось, что в Иркутской области произошло массовое отравление людей в кафе. Позднее пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону сообщила о госпитализации 31 человека после отравления в кафе Mexiko в Братске. Отмечается, что у всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести.

В ведомстве отметили, что всего острая кишечная палочка выявлена у 32 человек, у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл. В пресс-службе добавили, что в деятельности общепита выявлены нарушения требований санитарного законодательства.

4 июля СК задержал подозреваемого по делу о массовом отравлении в кафе Mexiko. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания.

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