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В Севастополе отключат от электричества крупные объекты вместо домов

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В Севастополе будут отключать электроснабжение крупных объектов вместо жилых домов. Такое поручение дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в среду, 17 июля.

«Сейчас в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. В связи с этим принято решение: поочередно, когда это необходимо, выключать свет на крупных предприятиях», — написал он в своих соцсетях, цитату приводит ИА SevastopolMedia.

По словам Развозжаева, сейчас ограничена подача энергии на крупные стройплощадки. Также от электричества отключили ТЦ SeaMall, на очереди — ТЦ «Муссон».

О дальнейших отключениях предпринимателей будут информировать индивидуально. Губернатор попросил бизнес отнестись к ограничениям с пониманием, поскольку это вынужденная мера.

Ранее 17 июля в Севастополь вновь подключили к электроснабжению. При этом горожан предупредили, что ограничения могут вводиться, чтобы снять перегрузку в системе и привести технические процессы в норму.

Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли накануне. Это было связано с нагрузкой на сеть. Без света остались 35 населенных пунктах и городов, в том числе Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Причина произошедшего — сбой на Ростовской АЭС. На станции был отключен энергоблок № 1 из-за срабатывания защиты генератора. При этом система автоматики сработала штатно.

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