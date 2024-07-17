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Пони и лошадей запретили на улицах и в парках Пскова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На территории Пскова запрещено использовать лошадей, пони и иных вьючных и верховых животных. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения приняли на сессии городской думы.

В частности, запрещено нахождение таких животных в скверах, парках, на пешеходных зонах, площадях, на территории мемориальных комплексов и памятников архитектуры и искусства.

Кататься разрешено лишь в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром, уточняет Псковская лента новостей.

Публичные слушания по вопросу нахождения лошадей на общественных территориях города прошли 21 мая. По их результатам было решено ограничить специально отведенными местами катание на лошадях и пони, а также на санях и гужевых повозках, причем на всей территории Пскова.

Нахождение лошадей, пони или других вьючных, верховых животных в общественных местах Пскова также решили запретить.

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