Ребенок госпитализирован из-за отравления таблетками в Петербурге

В Санкт-Петербурге госпитализировали трехлетнего ребенка, который отравился, предположительно, таблетками. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Телеканал «78» выяснил, что ЧП произошло в Выборгском районе. 16 июля около часа ночи из квартиры дома на Северном проспекте госпитализировали мальчика. Врачи диагностировали у него отравление диуретиками и другими неучтенными лекарственными средствами.

Установлено, что малыш съел несколько таблеток по недосмотру родителей. Семья благополучная, на учете не состоит. Мать — воспитатель в детском саду, а отец — предприниматель.

Ранее сообщалось, что две ученицы четвертого и пятого классов попали в больницу из-за отравления таблетками в Санкт-Петербурге. 11-летние девочки съели лекарства во время прогулки. Препараты принадлежали матери одной из школьниц.