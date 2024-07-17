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Проверкой инцидента с ребенком на озере в Мурманске занялись прокуроры

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Прокуратура проводит проверку после инцидента с ребенком во время купания в Семеновском озере. В частности, в надзорном ведомстве проверят, как исполнялись законодательство в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах и законодательство о несовершеннолетних.

ИА «Би-порт» уточняет, что 13-летняя школьница со своей несовершеннолетней подругой пришли к «Домику моржей» на Семеновском озере. Примерно в 17 часов девочка зашла в воду, не оценив собственные силы в плавании. В результате она стала тонуть и исчезла из поля зрения.

Очевидцы достали девочку из воды, вынесли на берег. Реанимационные мероприятия провели прибывшие на место происшествия медики. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В МЧС отметили, что у входа на территорию «Домика моржей» имеется аншлаг «Купаться запрещено». Нарушивших запрет ждет штраф в размере от 300 до 500 рублей (для граждан) и от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для должностных лиц.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что с начала лета на водных объектах России зарегистрировано 1056 смертей, из них 187 — несовершеннолетних. Согласно данным МЧС, тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах фиксируется в 41 регионе. При этом серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост гибели детей.

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