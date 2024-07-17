Два новых заказника появятся в Петербурге

В Санкт-Петербурге создадут еще два заказника. Соответствующие проекты сейчас проходят антикоррупционную экспертизу. В таких заказниках будет запрещено мусорить, загрязнять сточными водами, рубить деревья, собирать растения, вредить животным, выгуливать собак без поводков, передвигаться и парковать транспорт.

Как уточняет телеканал «78», Тарховский заказник появится на берегу Финского залива у Приморского шоссе. Его площадь составит около 189 га. Под охрану возьмут черноольховые и хвойные леса, болота, луга и заросли.

Другой заказник будет носить название «Сестрорецкие дюны». Его площадь составит около 540 тыс. кв. м. Он будет защищать природные дюны, сформировавшиеся еще в период существования Литорнового моря 3–8 тыс. лет назад. Абсолютная высота дюн достигает 20 м.

Ранее сообщалось, что в Петербурге до декабря 2024 года завершат реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Прибой», в котором сейчас располагается Центр современного искусства имени Курехина. На сегодняшний день общая строительная готовность центра составляет 90%. После реконструкции площадь здания увеличится в два раза — до 7,7 тыс. кв. м.